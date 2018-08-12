Manisa'da orman yangını

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Göktaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 3 uçak ve 15 arazöz ile müdahale ediliyor.

