Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Mehmet Akyüz (21) yönetimindeki plakasız motosiklet, İzmir-Ankara D300 karayolu Sandal kavşağında, Ramazan Erbay'ın kullandığı 45 EJ 067 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Akyüz, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan motosikletteki Harun Harman (21) ile otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Umut (15), Yağmur (11), Fadime Erbay (38), Yunus Türe (42), 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Harman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Akyüz'ün Konya'da vatani görevini yaptığı, bayram izni için ailesinin yanına geldiği öğrenildi.
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