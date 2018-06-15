HABER

Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 20:42 | Son Güncelleme

Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mehmet Akyüz (21) yönetimindeki plakasız motosiklet, İzmir-Ankara D300 karayolu Sandal kavşağında, Ramazan Erbay'ın kullandığı 45 EJ 067 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Akyüz, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan motosikletteki Harun Harman (21) ile otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Umut (15), Yağmur (11), Fadime Erbay (38), Yunus Türe (42), 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Harman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Akyüz'ün Konya'da vatani görevini yaptığı, bayram izni için ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
İngiltere'den flaş Türkiye kararı! Yeniden başladı!İngiltere'den flaş Türkiye kararı! Yeniden başladı!
"Bizim ittifakımız sevgi ve şefkat ittifakıdır"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker Kaza Kula Motosiklet ölü trafik

En Çok Okunan Haberler

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

22 yaşındaki komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü'

22 yaşındaki komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü'

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı: Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı: Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bayramlaşmada taktığı yüzük dikkat çekti!

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bayramlaşmada taktığı yüzük dikkat çekti!

İngiltere'den flaş Türkiye kararı! Yeniden başladı!

İngiltere'den flaş Türkiye kararı! Yeniden başladı!

Sakarya'da bu halde bulunmuştu! İsyan ettiren olayda üzücü haber geldi!

Sakarya'da bu halde bulunmuştu! İsyan ettiren olayda üzücü haber geldi!

Bu zeka testini her 10 kişiden yalnızca biri bitirebiliyor

Bu zeka testini her 10 kişiden yalnızca biri bitirebiliyor

İstanbullular dikkat! Bayramın ilk günü trafikte büyük yoğunluk

İstanbullular dikkat! Bayramın ilk günü trafikte büyük yoğunluk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.