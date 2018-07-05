Manisa'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Özcan Kılıç (40) idaresindeki 45 EL 443 plakalı otomobil, Akhisar-Saruhanlı karayolu Nuriye Mahallesi kavşağında, Tarık Kahraman'ın (31) kullandığı 54 DF 055 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Bayram (74), Şefika (71), Enes (11) ve Melika Berra Kılıç (11) yaralandı.
Olay yerine gelen polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı.
Yaralılardan Bayram Kılıç olay yerinde yaşamını yitirdi. Bayram Kılıç'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp morguna gönderildi.
Diğer yaralılar ise Akhisar ve Saruhanlı'daki hastanelere kaldırıldı.
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