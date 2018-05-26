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Manisa'da otomobil tıra çarpttı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 22:01 | Son Güncelleme

Manisa'da otomobil tıra çarpttı: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Selçuker'in (55) kullandığı 35 DL 854 plakalı otomobil, Uşak-İzmir karayolu Kovukludere mevkisinde aynı istikamette seyreden Sezai Karakaş (47) yönetimindeki 45 V 7273 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır şoförü ise güvenlik güçlerince ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü Kula trafik kazası

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