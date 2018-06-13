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Manisa'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 3 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 19:27 | Son Güncelleme

Manisa'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 3 ağır yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Mustafa Kutluay (62) idaresindeki 09 F 8371 plakalı otomobil, Çakaldoğan Mahallesi Kısık mevkisinde uçuruma devrildi.

Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, sürücünün eşi Aliye (54), oğlu Coşkun (32), gelini Selvi Zeynep Kutluay (28) ağır yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkartılan yaralılar, kaldırıldıkları Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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1 ölü 3 yaralı Kaza otomobil Salihli trafik uçurum

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