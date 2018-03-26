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Manisa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 02:38 | Son Güncelleme

Manisa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde virajı alamayarak uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Uyar yönetimindeki 45 Z 3650 plakalı otomobil, Kula-Alaşehir yolu Selece Mahallesi mevkisinde virajı alamayarak kontrolden çıktı.

Uçurumdan aşağı yaklaşık 30 metre yuvarlanan otomobilin sürücüsü Uyar araç içerisinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye arama kurtarma sağlık (AKS) ekipleri geldi.

AKS ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Uyar'ın, yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.

Uyar'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alaşehir Kaza otomobil trafik

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