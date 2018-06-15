Manisa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, V.A.'nın (56) kullandığı 45 F 3425 plakalı otomobil ile İdris Aykut (17) idaresindeki 45 PA 3014 plakalı motosiklet, Kırkağaç-Gelenbe karayolunun Yağmurlu kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, aynı araçtaki H.D.A. (52) ve C.A. (23) ile motosikletteki H.H.Ş. (17), Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi ile Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

H.H.Ş'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

