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Manisa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 22:47 | Son Güncelleme

Manisa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Kılınç (67) idaresindeki 45 EN 699 plakalı motosiklet, Manisa-Turgutlu karayolu Sancaklıbozköy Mahallesi girişinde Serap Karaosmanoğlu (49) yönetimindeki 35 GV 926 otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Kılınç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kılınç’ın cenazesi otopsi için Manisa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Karaosmanoğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Motosiklet otomobil Şehzadeler trafik

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