Manisa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Mustafa Kılınç (67) idaresindeki 45 EN 699 plakalı motosiklet, Manisa-Turgutlu karayolu Sancaklıbozköy Mahallesi girişinde Serap Karaosmanoğlu (49) yönetimindeki 35 GV 926 otomobil ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Kılınç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kılınç’ın cenazesi otopsi için Manisa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Karaosmanoğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!
Cuma hutbesi sırasında başkanlık sistemini eleştiren Müftü Yardımcısı açığa alındı
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran atom bombası yapıyor
Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!
Trump ve Kim Jong-un'un görüşme yeri belli oldu
İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Onu görenin okula tekrar başlayası geliyor
Son halini gören tanıyamıyor
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum