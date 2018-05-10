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Manisa'da patlamamış top mermisi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 23:35 | Son Güncelleme

Salihli ilçesinde pamuk tarlasında bulunan top mermisi kontrollü imha edildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde pamuk tarlasında bulunan ve Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi kontrollü infilak ettirildi.

Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi Çiftlik mevkisinde pamuk tarlasında işçiler tarafından traktörle çapa yapıldığı sırada 30 santimetre uzunluğunda, 7 santimetre çapında patlamamış top mermisi bulundu.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bomba uzmanı tarafından kontrollü imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Kurtuluş Savaşı Manisa Salihli top mermisi

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