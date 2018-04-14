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Manisa’da pazaryeri tartışması bitmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:15 | Son Güncelleme

Manisa’da yenisi yapılacağı için kapatılan Perşembe pazarına 3’üncü kez farklı bir yer gösteren UKOME’nin kararı pazarcı esnafını memnun etmedi.

Manisa’da pazaryeri tartışması bitmiyor

Manisa’da yenisi yapılacağı için kapatılan Perşembe pazarına 3’üncü kez farklı bir yer gösteren UKOME’nin kararı pazarcı esnafını memnun etmedi. Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener UKOME tarafından gösterilen eski Cider Fabrikasının arkasındaki yeri, hem halkın hem de esnafın mağdur olmaması için kesinlikle kabul etmediklerini ve tezgah açmayacaklarını söyledi.
Manisa’nın en büyük pazarı olan Perşembe pazarının iki hafta önce yerine yenisi yapılacağı için kapatılmasının ardından başlayan pazaryeri tartışması bitmiyor. UKOME tarafından daha önce Kumludere Caddesi ardından öğretmenevi arkasının geçici olarak pazaryeri ilan edilmesine rağmen bu kararlardan dönülerek eski Cider Fabrikasının arka tarafından yeni açılan yola verilmesi pazarcı esnafını memnun etmedi. Alanı, hem sıcaktan hem soğuktan korunacak bir yer olmaması ve vatandaşın ulaşımının zor olması nedeniyle kabul etmediklerini kaydeden pazarcı esnafı kendi istedikleri yer olana kadar hem halkın hem de pazarcı esnafının mağdur olmaması için tezgah açmayacaklarını söyledi.

"Beklentimiz sorun ve sıkıntılarımıza yardımcı olmaları"
Manisa’nın en büyük pazarı olan Perşembe pazarında yaklaşık 800 esnafın iki haftadır tezgah açamadığına ve bu durumun hem esnafı hem de vatandaşı mağdur ettiğine dikkat çeken Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, "Maalesef esnafımız iki haftadır tezgah açamamakta, halkımız da bu konuda Manisa merkezinde olduğu için büyük bir bölümü pazardan alışverişini yapamadılar. Bizler bu gösterilen yeri gidip kontrol ettik ama maalesef bizim fikirlerimiz, düşüncelerimiz alınmadan oraya karar verildi. Bugün az önce dışarıda 5 dakika durduk, daha nisan ayında sıcakta durulmuyor. Yarın asfaltın o temmuz, ağustos sıcağında 50-60 derecelere çıktığında esnafın tezgahına koyduğu sebze-meyvenin, giyimin tuhafiyenin o sıcakta nasıl durabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Klimalı odalarda bile zor durulurken orada esnafın hem malının hem kendinin hem de halkımızın mağdur olacağı bir gerçektir. Bugün oraya gidene kadar 3 tane yol geçmek zorundasınız. Sürat yolunu, Horozköy yolunu ve Barbaros yolunu. Ne üst geçit var ne alt geçit var, Çin Seddi gibi bir yerde bizim esnafımızın oraya açmak istemediği kesin ve nettir. Başta oda başkanı olarak esnafımızı topladık, konuştuk. Yine toplayıp konuşacağız. Bizim davamız ekmek davası, bizim davamız çoluk çocuğumuzun rızkı, bizim davamız halkımıza hizmeti en iyi şekilde götürmek. Eğer buralardan aşağıya inersek marketlerin çıkar menfaatlerinin, odakların çıkarına olur bu iş. Burada mağdur olacak Manisa halkımız, mağdur olacak pazarcı esnafımız. Kimse bizi hiçbir şekilde siyasetin içine bulaştırmasın. Biz siyasilerimizi seviyoruz, siyasiler bizim baş tacımız. Onlardan beklentimiz sorun ve sıkıntılarımıza yardımcı olmaları. Yanlışlardan dönmek bir erdemliktir. Biz yanlış olduğunu söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Biz büyüklerimizi seviyoruz. Başta valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımızdan, tüm siyasi il başkanlarımızdan, milletvekillerimizden bizim sesimizi duymalarını, bu konuya el atıp biran önce çözüme ulaştırmalarını istiyoruz" dedi.

"Tek beklentimiz pazaryeri sorununa çözüm bulunması"
UKOME’nin bugüne kadar 3 farklı yer için karar aldığını hatırlatan Şener, "Bir Kumludere dendi, iki öğretmenevi arkası dendi üçüncü de hiç bizim fikrimizi sormadan yeni yapılan eski Cider Fabrikasının altındaki yola geçici olarak verildi. Geçici bir pazar isteniyorsa Barbaros halkımıza da pazar olabilir. Barbaros’ta küçük bir pazar oluşturulabilir ama orada zaten bir pazar olmayacağı kesin. Barbaros’un içinde de o şekilde imara açılmış bir yer yok. Barbaros halkına da hizmet etmek bizim asli görevimiz çünkü rızkımız oradan. Bu hizmeti vermek bizim işimiz. Biz kaliteyi yakalayamazsak, hizmeti en iyi şekilde vermezsek hipermarketlerin, süpermarketlerin önünde ezilmeye mahkumuz. Manisa olmuş seyyar cenneti, almış başını gidiyor. Son günlerde iki haftadır açılmayan pazardan dolayı marketlerin önleri kaldırımlardan aşağıya kadar indi. Bu çıkar çevreleri buralardan menfaat sağladı. Bunların da desteği bizi yolun altına götürmek. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Siyasilerimizden, başta valimizden, büyükşehir belediye başkanımızdan, ilçe belediye başkanlarımızdan, siyasilerden tek beklentimiz pazarımıza çözüm bulmaları" diye konuştu.

"Esnafın orada hizmet vermesi mümkün değil"
UKOME’nin gösterdiği yeri kabul etmediklerini yineleyen Şener, "Daha önce büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanımız Kumludere’yi bize gösterdi. Burası olabilir. İkincisi öğretmenevi arkası olabilir. Biz yolun altına hiçbir şekilde gitmiyoruz, gidemeyiz. Gidersek burada hem halkımız mağdur olacak hem esnafımız. Olmayacağı için net bir şekilde söylüyoruz. Elinizi vicdanınıza koyun, orada o sıcakta, temmuz, ağustos sıcağında, kışın soğuğunda, yağmurunda çadırların tutunacağı yer yok. O soğukta esnafın orada hizmet vermesi mümkün değil. Bunu açık ve net bütün ilgili ve yetkililerin bilmesin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"UKOME’nin gösterdiği yerde pazaryeri açmayacağız"
UKOME’nin kararını tanımamalarının bir sıkıntıya sebep olup olmayacağının sorulması üzerine Şener şunları söyledi:
"Bu UKOME’nin 3’üncü kararı. İkisinden döndüğüne göre bundan da dönebilir. Bu karardan dönmezlerse biz tezgah açamayız net bir şekilde, kesin açamayız. Bizim esnafımız ekmek peşinde, olay çıkarma peşinde değil. Biz çoluk çocuğumuzun rızkı peşindeyiz. Biz evimizin geçimini, çoluk çocuğumuzun geleceğini temin etmek peşindeyiz. Onun için kavgayla bir düşüncemiz asla, devletimize, güvenlik güçlerimize, siyasilere kavgamız, gürültümüz yok, sözümüz yok. Sadece bizleri dinlemelerini istiyoruz.”

Manisa’da pazaryeri tartışması bitmiyor

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