Manisa’da polislere meşaleli kutlama

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Kolları, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polislerin uygulama yaptığı sırada meşalelerle ziyaret ederek polislere baklava ikram etti.
AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Kolları üyeleri Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sarıgöl’de polislere sürpriz kutlama yaptı. Girne Caddesi üzerinde asayiş ve trafik uygulaması yapan polisleri meşaleler yakarak ziyaret eden gençler, polislere baklava ikram etti. Kutlama sonrası konuşan AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, "Bizlerin huzur ve güveni için gece ve gündüz çalışmakta olan polis arkadaşlarımızı sıradan bir kutlama yerine ilginç ve aniden kutlama yapmak istedik. Bu nedenle tüm polislerimizin günlerini kutlar, görevlerinde başarılar dilerim" dedi.
Rusya, ABD'nin Suriye tasarısını BMGK'da veto etti
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme!
Suudi Arabistan, PKK'ya 300 TIR'lık yardım konvoyu gönderdi
Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!
Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum