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Manisa’da polislere meşaleli kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 00:49 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Kolları, Türk Polis Teşkilatının 173.

Manisa’da polislere meşaleli kutlama

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Kolları, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polislerin uygulama yaptığı sırada meşalelerle ziyaret ederek polislere baklava ikram etti.
AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Kolları üyeleri Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sarıgöl’de polislere sürpriz kutlama yaptı. Girne Caddesi üzerinde asayiş ve trafik uygulaması yapan polisleri meşaleler yakarak ziyaret eden gençler, polislere baklava ikram etti. Kutlama sonrası konuşan AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, "Bizlerin huzur ve güveni için gece ve gündüz çalışmakta olan polis arkadaşlarımızı sıradan bir kutlama yerine ilginç ve aniden kutlama yapmak istedik. Bu nedenle tüm polislerimizin günlerini kutlar, görevlerinde başarılar dilerim" dedi.

Manisa’da polislere meşaleli kutlama

Manisa’da polislere meşaleli kutlama

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