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Manisa'da römorktan düşen işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 21:00 | Son Güncelleme

Manisa'da römorktan düşen işçi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın merkez Yunusemre ilçesinde, belediyede işçi olarak çalışan Himmet Türkan, seyir halindeki traktörün römorkundan düşerek yaşamını yitirdi.

Belediyenin Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğüne ait sürücüsü ve plakası belirlenemeyen seyir halindeki traktörün römorkunda bulunan işçi Himmet Türkan, araç Laleli Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ilerlediği sırada dengesini yitirip düştü.

Ağır yaralanan ve ilk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan işçi, kaldırıldığı Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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bahçe işleri park römork traktör yunusemre belediyesi

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