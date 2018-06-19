Manisa'da sağanak

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde aşırı yağış nedeniyle üzüm bağları zarar gördü.
İlçede sabah başlayan sağanak nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı, dereler taştı.
Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağanağın özellikle Çanakçı, Bahadırlar, Yeniköy mahallelerinde etkili olduğunu söyledi.
Yağıştan üzüm bağlarına zarar verdiğini belirten Ülgen, "Bağlara sel suları doldu" dedi.
Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da yağış nedeniyle mağduriyet yaşanan yerlere itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini dile getirdi.
Yeniköy Mahallesi'ne ulaşım sağlayan bir köprünün yağış nedeniyle yıkıldığını ifade eden Selçuk, "Buraya ancak, Eşme'nin Çam köyünden ulaşım sağlanmaktadır. Diğer yerlerde kepçelerimiz selin verdiği hasarlı yerlerde çalışmalar yapıyor." diye konuştu.
İngiltere'de, Gazprom'un mal varlıklarına el konuldu
George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor
Bekir Bozdağ'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye tebrik!
Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!
Tam kurtuldum derken, av olmaktan kaçamadı!
Fotoğraftaki tuhaflığı görebildiniz mi?
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum