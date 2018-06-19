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Manisa'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 19:27 | Son Güncelleme

Sarıgöl ilçesinde yağış nedeniyle üzüm bağları zarar gördü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde aşırı yağış nedeniyle üzüm bağları zarar gördü.

İlçede sabah başlayan sağanak nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı, dereler taştı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağanağın özellikle Çanakçı, Bahadırlar, Yeniköy mahallelerinde etkili olduğunu söyledi.

Yağıştan üzüm bağlarına zarar verdiğini belirten Ülgen, "Bağlara sel suları doldu" dedi.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da yağış nedeniyle mağduriyet yaşanan yerlere itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini dile getirdi.

Yeniköy Mahallesi'ne ulaşım sağlayan bir köprünün yağış nedeniyle yıkıldığını ifade eden Selçuk, "Buraya ancak, Eşme'nin Çam köyünden ulaşım sağlanmaktadır. Diğer yerlerde kepçelerimiz selin verdiği hasarlı yerlerde çalışmalar yapıyor." diye konuştu.

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