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Manisa'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 20:23 | Son Güncelleme

Saruhanlı ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu İzmir-İstanbul yolu ulaşıma kapandı - İshakçelebi Mahallesi'nde bazı evler su altında kaldı vatandaşlar zor anlar yaşadı

MANİSA (AA) - Manisa'da şiddetli sağanak ve dolu yağışı sonucu dereler taştı, İzmir-İstanbul yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

Kentte aralıklarla devam eden sağanak, Saruhanlı ilçesinde İshakçelebi, Hacıharmanlar, Nuriye mahallelerinde su baskını ve dere taşkınına yol açtı.

Koyuncu mahallesi yakınlarında derelerin taşması ve kapanan menfezler nedeniyle sel suları İzmir-İstanbul karayolunu kapladı.

Karayolu yaklaşık 1 saat süre ulaşıma kapandı.

İş makineleri ve İzmir-İstanbul otobanı yol şantiyesinde çalışan işçilerin de yardımıyla menfezler temizlenerek, suların tahliyesi sağlandı.

- Evleri su bastı üzüm bahçeleri hasar gördü

İshakçelebi Mahallesi'nde menfezlerin kapanması nedeniyle evleri su bastı.

İtfaiye ve jandarma ekipleri evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Kapanan menfezlerin açılması için çalışma başlatıldı.

İshakçelebi, Hacıharmanlar ve Nuriye mahallesi çevresindeki üzüm bağları sel taşkını nedeniyle hasar gördü, tarım alanları su altında kaldı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin selden etkilenen bölgelerde çalışma başlattığını belirterek, vatandaşların mağdur olmaması için tüm ilgili kurumları harekete geçirdiklerini ifade etti.

Vali Güvener, herhangi bir can kaybının şu ana kadar olmadığını, sel suları çekildikten sonra hasar tespiti yapılacağını kaydetti.

İtfaiye yetkilileri menfezlerin aniden kapanmasının sıkıntıya neden olduğunu belirtti.

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AFAD Manisa sağnak sel yağmur

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