Manisa'da, 'sağanak' nedeniyle üzüm bağlarını su bastı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yaklaşık bir saat etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Derbent Mahallesi'ndeki üzüm bağları, su içinde kaldı. Urganlı Mahallesi'nde ise, bir evi su bastı. Turgutlu'da, saat 16.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık bir saat süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Derbent Mahallesi Karahayıt mevkiinde, Mesut Özen'e (57) ait yaklaşık 80 dönümlük üzüm bağı, su içinde kaldı. Bölgedeki birçok üzüm bağını, zeytin bahçeleri ve domates tarlalarını su bastığını söyleyen Özen, "Daha önce böyle bir afet yaşamadım" dedi. Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abtullah Şenol, yüzlerce dönüm tarım arazisinin sağanaktan olumsuz etkilendiğini belirterek, yarın Turgutlu İlçe Tarım Komisyonu'nu toplayacağını, kaymakamdan olay yerinde incelemeler yapılmasını talep edeceğini söyledi. Urganlı Mahallesi'nde ise, bir evi su bastı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, suyu tahliye etti.
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