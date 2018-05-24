Manisa'da sağanak ve dolu yağışı

MANİSA (AA) – Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı taşkınlara neden oldu.
İlçede akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 10 dakika süren yağış, bazı mahallelerde taşkınlara yol açtı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlarla sürücüler zor anlar yaşarken Şehit Esen Akay Caddesi adeta göle döndü.
Dolu yağışı nedeniyle bazı araçların kaporta ve camları ile bazı iş yerlerinin camlarında hasar oluştu.
Belediye ekipleri ana arterlerde çalışma yaparken esnaf da iş yerlerinin önünde biriken suları temizledi.
- Ekili alanlar zarar gördü
Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışların Sarıgöl'de ve bazı kırsal mahallelerindeki tarım alanlarında zarara yol acıktığını belirtti. Ülgen, "Bazı bölgelerde ciddi hasar var ancak ne kadar olduğu yarın sabah yapılacak tespitler sonucu belli olacak. Gece de etkili olması beklenen yağışa karşı çiftçilerimizin duyarlı olmasını bekliyoruz. Kırsalda çok yoğun gök gürültüsü ve yağış var. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasınlar." diye konuştu.
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