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Manisa'da samanlık yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 17:53 | Son Güncelleme

Sarıgöl ilçesinde samanlığı yanan Tunay-Sevilay Özmut çifti traktör ve tarım aletlerini kurtarmak isterken yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde samanlık yangınında iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmetağa Mahallesi'nde Tunay ve Sevilay Özmut’a ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını farkeden Özmut ailesi hayvanları dışarı çıkartarak itfaiye ekibine haber verdi.

İtfaiye ekibi gelinceye kadar alevlerin sıçradığı tarım aletlerini kurtarmaya çalışan Tunay ve Sevilay Özmut çiftinin kolları yandı.

Olay yerine gelen Sarıgöl Belediyesi İtfaiye ekibi vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü.

Yangında hayvanlar için biriktirilen yemler ile süt sağma makinesi yandı.

Kolları yanan Özmut çifti hastanede tedavi altına alındı.

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