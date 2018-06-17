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Manisa'da sel sularına kapılan Rüzgar'ı arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 12:02 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, dün bulunduğu yerde meydana gelen çökme nedeniyle annesi ve ağabeyinin gözleri önünde sel sularına kapılan Rüzgar Kemal Özdemir'i (4) arama- kurtarma çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla bugün yeniden başlandı.

Manisa'da sel sularına kapılan Rüzgar'ı arama çalışmaları sürüyor

Uğur ÇAKMAK-Hasan YİĞEN/SELENDİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Selendi ilçesinde, dün bulunduğu yerde meydana gelen çökme nedeniyle annesi ve ağabeyinin gözleri önünde sel sularına kapılan Rüzgar Kemal Özdemir'i (4) arama- kurtarma çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla bugün yeniden başlandı. Mıdıklı Köprüsü yakınlarında arama kurtarma ekiplerince sürdürülen çalışmalara Özdemir'in yakınları ve ilçe sakinleri de destek veriyor.
Selendi'de, dün saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurla birlikte yüksek kesimlerden gelen sel suları Sanayi Deresi ile Selendi Çayı'nda taşkına neden oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, onlarca ev ve iş yerini de su bastı. Bazı sürücüler, göle dönen yollarda mahsur kaldı. Sanayi Deresi ve Selendi Çayı'nın birleştiği, Devlet Bahçeli Meydanı'nın bulunduğu noktadaki korkulukların olduğu bölümde, sel sularının altını oyması nedeniyle çökme meydana geldi. Bu sırada, korkulukların kenarında annesi Dudu (32) ve ağabeyi Efe (9) ile dereyi izleyen Rüzgar Kemal Özdemir, bir anda bulundukları yerin çökmesiyle sel sularına kapılıp, gözden kayboldu. Annesi ve ağabeyinin çığlıklarına koşan dayısı Zülküf Eryıldırım, hemen suya atlasa da küçük çocuğu bulamadı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, jandarma ve Türk Kızılayı ekipleri tarafından Selendi Çayı'nda arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Çaresiz gözlerle çalışmaları izleyen baba Süleyman ve eşi Dudu Özdemir, gözyaşı döktü. Sinir krizi geçiren Özdemir çifti, sağlık görevlilerince ambulansla Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kula Kaymakamı Osman Güven, Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, AK Parti Manisa Milletvekili ve KİT Komisyon Başkanı Uğur Aydemir, Selendi Belediye eski Başkanı ve MHP Manisa 2'nci sıra milletvekili adayı Nurullah Savaş da olay yerine gelerek arama- kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Protokol üyeleri, daha sonra taburcu edilen Özdemir çiftini evlerinde ziyaret edip, teskin etmeye çalıştı, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
'ÜMİTLE BEKLİYORUZ'
AK Partili Aydemir, AFAD ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Allah beterinden korusun, büyük bir afet oldu. Çok hızlı yağan yağmur sonrası dereler taştı ve Selendi’mizi sel bastı ve derelerdeki suyun çok hızlı akması sebebiyle merakından deredeki suyu görmek için dere kenarına giden 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir yavrumuz, bulunduğu yerdeki toprağın kayması sonucu sulara kapılıyor ve şu anda kayıp. Araştırmalar devam ediyor. Ümitle bekliyoruz. Acımız çok büyük. İnşallah en yakın zamanda çocuğumuzu buluruz, diye dua ediyoruz. Devletimiz burada. Taşkın sonrasında zarar gören evler ve iş yerlerimizde AFAD Müdürlüğü'müzün ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Bütün yaraları en kısa zamanda saracağız; ama çocuğumuzun kaybolması üzüntülerimizi çok artırdı" diye konuştu.
ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLDÜ
Dün gece yarısına kadar sürdürülen küçük Rüzgar'ı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca ara verildi. Bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte arama- kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı. Mıdıklı Köprüsü yakınlarında sürdürülen çalışmalara Özdemir ailesinin yakınları ile bazı ilçe sakinleri de destek verdi. Çalışmaların Selendi Çayı boyunca devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Manisa'da sel sularına kapılan Rüzgar'ı arama çalışmaları sürüyorManisa'da sel sularına kapılan Rüzgar'ı arama çalışmaları sürüyorManisa'da sel sularına kapılan Rüzgar'ı arama çalışmaları sürüyorManisa'da sel sularına kapılan Rüzgar'ı arama çalışmaları sürüyor

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