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Manisa’da servis taşımacılığının sorunları konuşuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 13:28 | Son Güncelleme

Manisa-İzmir arasında personel ve öğrenci taşımacılığında yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında farklı tarihlerde toplam 6 saat süren iki toplantı yapıldı.Manisa Valiliği Brifing Salonu’nda yapılan toplantıya Vali Güvençer’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İzmir Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 3.

Manisa’da servis taşımacılığının sorunları konuşuldu

Manisa-İzmir arasında personel ve öğrenci taşımacılığında yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında farklı tarihlerde toplam 6 saat süren iki toplantı yapıldı.
Manisa Valiliği Brifing Salonu’nda yapılan toplantıya Vali Güvençer’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İzmir Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 3. Bölge Müdürü Hacer Eke, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Ulaştırma, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 3. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Nurşen Şahin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Erkalaycıve birimlerden uygulayıcı personel katıldı. Toplantılarda Manisa-İzmir arasında personel ve öğrenci taşımacılığı, Manisa İli içerisinde tarım işçisi, öğrenci, hasta taşımacılığı yapan servis araçlarında mevzuat kapsamında uyulması gereken kurallar, aranacak belge ve plakalar, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, nihai değerlendirme ve kararlar UKOME’de alınmak üzere bütün ayrıntıları ile değerlendirildi.

Manisa’da servis taşımacılığının sorunları konuşuldu

Manisa’da servis taşımacılığının sorunları konuşuldu

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