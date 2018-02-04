Manisa'da şiddetli rüzgar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle iki ağaç devrildi.
Sabah saatlerinde itibaren etkili olan rüzgar dolayısıyla ilçenin en işlek İzmir Cadde'sinde iki ağaç kaldırıma devrildi.
Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağaçları keserek kaldırdı.
İzmir Caddesi'nde esnaflık yapan Samet Güzel, rüzgarın etkisiyle ağaçların devrildiğini belirterek, "Bugün sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkili oluyor. Buradaki ağaç rüzgarın şiddetine dayanamadı devrildi. Şans eseri kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi." diye konuştu.
Meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgarın gece son bulmasının beklendiğini bildirdi.
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