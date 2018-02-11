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Manisa'da şiddetli rüzgar

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 19:08 | Son Güncelleme

Manisa'da şiddetli rüzgar

MANİSA (AA) - Manisa'da şiddetli rüzgar nedeniyle çatılardan uçan sac parçalarının isabet ettiği 2 otomobilde hasar oluştu, bir ağaç devrildi.

Yunusemre ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili şiddetli rüzgar dolayısıyla bazı evlerin çatıları uçtu.

Tevfikiye Mahallesi 3821. Sokak'ta ikamet eden Baran Sumeli ve Halit Özyörük'a ait otomobillerde, bir apartmanın çatısından kopan sac parçalarının isabet etmesi sonucu hasar meydana geldi.

Bunun yanında Manisa Galericiler Sitesi'nde bulunan bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

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