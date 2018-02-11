MANİSA (AA) - Manisa'da şiddetli rüzgar nedeniyle çatılardan uçan sac parçalarının isabet ettiği 2 otomobilde hasar oluştu, bir ağaç devrildi.
Yunusemre ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili şiddetli rüzgar dolayısıyla bazı evlerin çatıları uçtu.
Tevfikiye Mahallesi 3821. Sokak'ta ikamet eden Baran Sumeli ve Halit Özyörük'a ait otomobillerde, bir apartmanın çatısından kopan sac parçalarının isabet etmesi sonucu hasar meydana geldi.
Bunun yanında Manisa Galericiler Sitesi'nde bulunan bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.
HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli oldu
ODTÜ'de geliştirildi, bilim dünyasında heyecan yarattı
Türkiye'nin hamlesi soğuk duş etkisi yaptı!
Son dakika! Moskova'da Rus yolcu uçağı düştü
Eşini, 2 oğlunu, 5 kardeşini ve annesini aynı gün toprağa verdi
Afrin'de Özel Kuvvetler'den geniş çaplı operasyon! Teröristler kıstırıldı
'Türklerden gelen mesajlardan bıktım'
Kazada ölen arkadaşına, 'Ben sana gitme demedim mi?' diye ağıt yaktı
CHP'de Aylin Nazlıaka tartışması
Türkiye'nin korkunç cinayetler işleyen seri katilleri
Türkiye şehitlerine ağlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum