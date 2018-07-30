Manisa'da şiddetli yağış

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde etkisini arttıran sağanak sürücülere zor anlar yaşattı.
İlçenin Ayvaalan, Marmaracık ve Çağıllar mahallelerinde etkisini gösteren yağmur yüksek kesimlerde doluya çevirdi.
Yaklaşık 20 dakika süren sağanağın ardından ekipler ilçe merkezinin belirli noktalarında oluşan çökmeler sebebiyle trafiği çift yönlü durdurdu. Yollara uyarı levhaları astı.
Oluşan su birikintilerinden dolayı durakta kalan bir kadın ve çocuk ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
İsmail Özdağlar sanayi sitesinde de sağanak nedeniyle iş yerlerinin önüne biriken kum ve çakıllar iş makineleri ile kaldırıldı.
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