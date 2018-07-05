Manisa’da silahla yaralama

MANİSA (AA) - Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinirli Mahallesi'nde yaşayan Özlem B. (39), köy meydanında Ömer Ç. (43) ile karşılaştı ve tartışmaya başladı.

Özlem B, tartışmanın büyümesi üzerine silahla Ömer Ç'yi yaraladı.

Kolundan ve göğsünden yaralanan Ömer Ç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, Özlem B'nin ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Özlem B'nin, Ömer Ç'yi kendisi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle vurduğu şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

