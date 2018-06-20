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Manisa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 10:04 | Son Güncelleme

Soma ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü, 2 kişi darbedildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hatun Mahallesi Soma-Savaştepe karayolu İsimsiz Çeşmesi mevkisinde araçlarını park edip sohbete başlayan Fatih Yıldırım (35), Mehmet Arslan (31) ve Demokan Altın (27) ile henüz kimlik bilgileri belirlenemeyen grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Yıldırım, silahla yaralandı, 2 arkadaşı darbedildi. Soma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Üç kişi oldukları belirtilen zanlılar olay yerinden kaçtı.

Arslan ve Altın'ın, jandarmaya verdiği ifadede, yanlarına yaklaşan tanımadıkları kişilerin "Aracınızı neden yol kenarında park ettiniz?" diye kendilerine saldırdığını iddia etti.

Jandarma ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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