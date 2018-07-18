Manisa'da silahlı kavga: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Reşatbey Mahallesi'nde bir iş yerinde T.Ö. ile Feyyaz Aksoy (25) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Feyyaz Aksoy, yanında bulunan silahıyla T.Ö'ye ateş etmek istedi.

Silahın tutukluluk yapması üzerine bu kez T.Ö. belindeki tabancayla Aksoy'a ateş etti.

Yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Aksoy, hayatını kaybetti.

Zanlı T.Ö. gözaltına alındı.

