HABER

Manisa'da silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 12:46 | Son Güncelleme

Manisa'da silahlı kavga: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Reşatbey Mahallesi'nde bir iş yerinde T.Ö. ile Feyyaz Aksoy (25) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Feyyaz Aksoy, yanında bulunan silahıyla T.Ö'ye ateş etmek istedi.

Silahın tutukluluk yapması üzerine bu kez T.Ö. belindeki tabancayla Aksoy'a ateş etti.

Yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Aksoy, hayatını kaybetti.

Zanlı T.Ö. gözaltına alındı.

PARTNERÜnlüler Şehitler Köprüsü'ndeÜnlüler Şehitler Köprüsü'nde
'Küresel Kadın Girişimci' ödülü Anamurlu Burcu Ünsal'ın oldu'Küresel Kadın Girişimci' ödülü Anamurlu Burcu Ünsal'ın oldu
Engelli öğrenciler, Bigadiçli şehidin ailesini ve mezarını ziyaret ettiEngelli öğrenciler, Bigadiçli şehidin ailesini ve mezarını ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet kavga silah

En Çok Okunan Haberler

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

Son dakika! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 359 bin lira ödeyecek

Son dakika! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 359 bin lira ödeyecek

Bedelli askerlik 2018 için 28 gün temel eğitim şartına sosyal medyada büyük tepki

Bedelli askerlik 2018 için 28 gün temel eğitim şartına sosyal medyada büyük tepki

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma!

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelenler rekor kırdı!

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelenler rekor kırdı!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.