Manisa'da silahlı kavga: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Reşatbey Mahallesi'nde bir iş yerinde T.Ö. ile Feyyaz Aksoy (25) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Feyyaz Aksoy, yanında bulunan silahıyla T.Ö'ye ateş etmek istedi.
Silahın tutukluluk yapması üzerine bu kez T.Ö. belindeki tabancayla Aksoy'a ateş etti.
Yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Aksoy, hayatını kaybetti.
Zanlı T.Ö. gözaltına alındı.
Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma!
AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!
Ünlü estetisyen, kalçasını büyüttüğü hasta ölünce böyle kaçtı!
Hangi lider kaç para maaş alıyor? İşte şaşırtan rakamlar!
17 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte sonuç...
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Kredi borcundan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı
CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum