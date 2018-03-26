Manisa'da silahlı kavga: 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Akıncılar Mahallesi Kumludere Caddesi'nde iki grup arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine T.K. ve H.A silahlarıyla G.G, S.G, S.D. ve S.Ç'ye ateş açtı.
S.D. ve S.Ç. kurşunların vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kısa sürede gözaltına alınan T.K ve H.A'nın, ifadelerinde silahlarını çöpe attıklarını belirtmesi üzerine ekipler olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerin yalan ifade verdikleri ve olayda kullanılan silahları evlerinde sakladıkları öğrenildi.
Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı
İşe giderken dehşeti yaşadı! 4 gündür haber alınamıyor
PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir
Afrin'le iglili çok konuşulacak ifadeler: Türkiye'nin ABD'ye mesajıdır
Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğin saldırı!
Muğla'da karaya vurdu! Görenler şoke oldu
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum