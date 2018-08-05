Manisa'da silahlı kavga: 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Doğan Çelik (27) silahla bacağından, İmdat Baybars (29) bıçakla kolundan yaralandı.

Çelik ve Baybars, 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, hayati tehlikenin bulunmadığı öğrenildi.

