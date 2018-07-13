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Manisa’da silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 22:11 | Son Güncelleme

Kız isteme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Akhisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacıishak Mahallesi’nde yaşayan iki aile arasında kız isteme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirine pompalı tüfekle ateş etti.

Olayda Bayram Karakısa (38) hayatını kaybederken, Ahmet Kuyumcu (38) ağır yaralı olarak Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili şüpheli Muhammet G, gözaltına alındı.

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kavga ölüm silah şüpheli

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