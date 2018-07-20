Manisa'da silahlı kavga: 5 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahla ateş açılması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, eskiye dayalı bir husumet nedeniyle S.B. ile F.Ş. arasında Hıdırağa Mahallesi'nde tartışmaya çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B, E.B. (16) ve U.B. (19), F.Ş'nin evinin önüne giderek pompalı tüfekle ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmalar çevredeki A.K. (44), K.Ş. (33), S.H. (28), H.Ş. (22) ve M.B'nin (10) yaralanmasına neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Fransa’da Macron’un güvenlik danışmanı polis kılığında eylemci dövdü
Nedim Şener ile Bülent Tezcan arasında 'FETÖ' tartışması
Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar
Erdal Aksünger'den CHP kurultayı için flaş sözler: İmza verenlere ciddi baskı var
Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...
Uçağın düşme anını saniye saniye kaydetti
Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak
CHP'de kurultay çağrısına bir imza da Silivri Cezaevi'ndeki Eren Erdem'den
Okuyucu Yorumları 0 yorum