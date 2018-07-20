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Manisa'da silahlı kavga: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 04:30 | Son Güncelleme

Manisa'da silahlı kavga: 5 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahla ateş açılması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, eskiye dayalı bir husumet nedeniyle S.B. ile F.Ş. arasında Hıdırağa Mahallesi'nde tartışmaya çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B, E.B. (16) ve U.B. (19), F.Ş'nin evinin önüne giderek pompalı tüfekle ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar çevredeki A.K. (44), K.Ş. (33), S.H. (28), H.Ş. (22) ve M.B'nin (10) yaralanmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kırkağaç Silahlı kavga yaralı

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