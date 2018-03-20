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Manisa'da sosyal medyadan terör propagandasına 10 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 09:57 | Son Güncelleme

Manisa'da sosyal medyadan terör propagandasına 10 gözaltı

MANİSA (AA) - Manisa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Manisa merkez ile Salihli ve Turgutlu ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin sosyal medya üzerinden PKK/KCK lehine paylaşımlarda bulundukları ve örgütün propagandasını yaptıkları belirtildi.

Sağlık kontrollerinden geçirilen 10 kişi, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon PKK Propaganda sosyal paylaşım siteleri

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