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Manisa'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 12:31 | Son Güncelleme

Manisa'da şüpheli ölüm

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, metruk binada ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzzettin Mahallesi Geren mevkisindeki metruk bina içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Murat Yalçın'ın (39) hayatını kaybettiğini belirledi.

Turgutlu'daki bir çırçır fabrikasında işçi olarak çalışan Yalçın'ın, kafasının arka kısmında kesik olduğunun belirlenmesi ve ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Yalçın'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma şüpheli ölüm Turgutlu

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