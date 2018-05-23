Manisa'da şüpheli ölüm

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yol kenarında bir kişi ölü bulundu.
Yeni otogar arkasındaki Çakal Azmağı bağ yolunda bir kişinin yerde yattığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Üzerinden K.S. (52) adına düzenlenmiş kimlik kartı çıkan kişinin kısa bir süre önce öldüğü belirlendi.
Olayı şüpheli bulan polis ve jandarma ekipleri ihbarı yapan M.B. (30) isimli kadının ifadesini aldı.
İfadelerindeki çelişkiler nedeniyle gözaltına alınarak tekrar sorgulanan kadının, birlikte eğlendiği K.S'nin fenalaşarak hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi.
Kalp krizinden öldüğü belirtilen K.S'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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