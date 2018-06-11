Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 20 kişi yaralandı.
Soma'dan Turgutlu'ya giden tarım işçilerini taşıyan Fehmi Efe'nin kullandığı 39 SM 233 plakalı minibüs, Şehzadeler ilçesindeki Karayolları Denetleme İstasyonu önünde devrildi.
Kazada minibüsteki 20 kişi yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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