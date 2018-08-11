Manisa'da tarım işçilerini taşıyan servis devrildi: 26 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinden Alaşehir ilçesine tarım işçisi götüren servis midibüsünün devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı.
Abidin Kıymaz'ın kullandığı 64 Y 2179 plakalı midibüs, Kula-Alaşehir yolu Söğütdere Mahallesi mevkisinde yoldan çıktı.
Şarampole devrilen midibüs, bir süre sürüklendi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Kazada 26 kişi yaralandı. Hafif yaralananların tedavileri olay yerinde yapılırken, diğer yaralılar Kula, Alaşehir ve Salihli'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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