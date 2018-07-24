Manisa'da tarlada çalışmaya giden kadın ölü bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde tarlasına çalışmaya giden Yetiş Ercan ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yetiş Ercan, Demirci ilçesi Minnetler Mahallesi'ndeki tarlasına çalışmak üzere eşi Mustafa Ercan ile gitti.

Bir süre sonra Mustafa Ercan tarladan ayrıldı. Eşinin eve gelmediğini öğrenen Mustafa Ercan, tarlaya döndüğünde eşinin bir ağacın altında hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Yetiş Ercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Yetiş Ercan'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

