HABER

Manisa'da tarlada çalışmaya giden kadın ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 23:50 | Son Güncelleme

Manisa'da tarlada çalışmaya giden kadın ölü bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde tarlasına çalışmaya giden Yetiş Ercan ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yetiş Ercan, Demirci ilçesi Minnetler Mahallesi'ndeki tarlasına çalışmak üzere eşi Mustafa Ercan ile gitti.

Bir süre sonra Mustafa Ercan tarladan ayrıldı. Eşinin eve gelmediğini öğrenen Mustafa Ercan, tarlaya döndüğünde eşinin bir ağacın altında hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Yetiş Ercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Yetiş Ercan'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

PARTNERTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdıTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdı
Terörle mücadelede yeni düzenleme Meclis'ten geçti! İşte valilerin yeni yetkileriTerörle mücadelede yeni düzenleme Meclis'ten geçti! İşte valilerin yeni yetkileri
İş ilanında 'tesettürlü olmayan' ifadesine büyük tepki! 'Suç içeren bir eylemdir'İş ilanında 'tesettürlü olmayan' ifadesine büyük tepki! 'Suç içeren bir eylemdir'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demirci Manisa Minnetler mahallesi şüpheli ölüm

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacak

Türkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacak

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

Inter, Messi'yi transfer etmek istiyor!

Inter, Messi'yi transfer etmek istiyor!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Terörle mücadelede yeni düzenleme Meclis'ten geçti! İşte valilerin yeni yetkileri

Terörle mücadelede yeni düzenleme Meclis'ten geçti! İşte valilerin yeni yetkileri

İş ilanında 'tesettürlü olmayan' ifadesine büyük tepki! 'Suç içeren bir eylemdir'

İş ilanında 'tesettürlü olmayan' ifadesine büyük tepki! 'Suç içeren bir eylemdir'

Niğde'de FETÖ şüphelisi öğretmen cinsel istismardan tutuklandı

Niğde'de FETÖ şüphelisi öğretmen cinsel istismardan tutuklandı

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

CHP'de Olağanüstü Kurultay için muhalifler gerekli sayıya nasıl ulaştı? Dikkat çeken Önder Sav iddası!

CHP'de Olağanüstü Kurultay için muhalifler gerekli sayıya nasıl ulaştı? Dikkat çeken Önder Sav iddası!

Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 11 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 11 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.