HABER

Manisa’da taşerondan kadroya geçiş semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 18:31 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında taşerondan kadroya geçiş süreci ile ilgili bilgilendirme seminerine ev sahipliği yaptı.696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşerondan kadroya geçen personellerin durumu ile ilgili seminer gerçekleştirildi.

Manisa’da taşerondan kadroya geçiş semineri

Yunusemre Belediyesi, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında taşerondan kadroya geçiş süreci ile ilgili bilgilendirme seminerine ev sahipliği yaptı.
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşerondan kadroya geçen personellerin durumu ile ilgili seminer gerçekleştirildi. Yunusemre Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve Devlet Personel Daire Başkanlığı Başkan Yardımcısı Adem Dinç’in konuşmacı olarak yer aldığı seminere Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Başkan Yardımcıları Mustafa Irmak ve İdris Avşar, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesinden idareciler katıldı. Devlet Personel Daire Başkanlığı Başkan Yardımcısı Adem Dinç seminerde hükümetin, çalışanların mağdur olmaması için elinden gelen her şeyi yaptığını belirterek, taşerondan kadroya geçiş ile ilgili hükümlülerin, emeklilerin ve diğer kişilerin durumu ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Manisa’da taşerondan kadroya geçiş semineri

Manisa’da taşerondan kadroya geçiş semineri

'Tosuncuk'un yeni bombası''Tosuncuk'un yeni bombası'
TSK duyurdu: 1 asker şehit TSK duyurdu: 1 asker şehit
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.