Manisa’da taşerondan kadroya geçiş semineri

Yunusemre Belediyesi, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında taşerondan kadroya geçiş süreci ile ilgili bilgilendirme seminerine ev sahipliği yaptı.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşerondan kadroya geçen personellerin durumu ile ilgili seminer gerçekleştirildi. Yunusemre Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve Devlet Personel Daire Başkanlığı Başkan Yardımcısı Adem Dinç’in konuşmacı olarak yer aldığı seminere Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Başkan Yardımcıları Mustafa Irmak ve İdris Avşar, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesinden idareciler katıldı. Devlet Personel Daire Başkanlığı Başkan Yardımcısı Adem Dinç seminerde hükümetin, çalışanların mağdur olmaması için elinden gelen her şeyi yaptığını belirterek, taşerondan kadroya geçiş ile ilgili hükümlülerin, emeklilerin ve diğer kişilerin durumu ile ilgili bilgilendirmede bulundu.