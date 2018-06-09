Manisa'da TOKİ konutları anahtar teslim töreni

Törende bir konuşma yapan Turan, TOKİ olarak 81 ilde 551 şantiyede çalışmalarının devam ettiğini, 2003 yılından bu yana 833 bin konut ürettiklerini belirterek, "Son 4 yıldır yatay mimari modelini esas alıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri Yunuskent. Burası çok kısa bir süre içerisinde bir ilçe ölçeğine gelecektir. Bunu da 2-3 yıl içerisinde tamamlayacağız. Birkaç yıl içerisinde burada 20-22 bin vatandaşımız yaşayacak. Bu proje tamamlandığında örnek gösterilecektir. Dairelerin tamamı teslim aşamasında. Ancak bir site yönetimi kuruluyor. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için belirli bir planlama yapıldı. Bu projede 1 kişiye 18 metrekare yeşil alan düşüyor. En tepelik bölgede çok büyük bir seyir ve rekreasyon alanı inşa edeceğiz. Trafik sorunu yaşanmaması için yollar oldukça geniş tutuldu. Bu projede kastımız şehrin farklı ekonomik katmanlarından insanları bir arada yaşatmaktır. Diğer etaplarımızda üst gelir gurubuna yönelik daireler yapılacaktır." ifadesini kullandı.

MANİSA (AA) - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan, Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Son 4 yıldır yatay mimari modelini esas alıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri Yunuskent." dedi.

İkinci etabın başvurularının müjdesini de veren Turan, 1523 konuttan oluşan 2. Etap'ta da hiç konut sahibi olmayan vatandaşların 18 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde başvurularını alacaklarını bildirdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de yaklaşık 4 yıldır yoğun mesai harcadıklarını ve çalışmalarının karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çerçi, TOKİ ile güzel bir çalışmaya imza atıldığını vurgulayarak, "Tabii devlet büyüklerimizin katkısı çok büyük. Başta Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. İkinci etabımızda da inşaatlar hızla yükseliyor. Ardından 3. ve 4. Etap geliyor. Tabii Akgedik halkını da unutmadık. İmar çalışmalarının ardından onların da tapuları verilecek. Kimse mağdur edilmeyecek. Yoğun mesai harcıyoruz. Gayretimiz vatandaşımızın güzel, mutlu bir şekilde yaşamasıdır." diye konuştu.

Törene, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve Recai Berber ile AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli de katıldı.

