Manisa'da toplu temel atma töreni

MANİSA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaklaşık 100 milyon liraya mal olacak 7 tesisin temelini attı.
Ahmetli ve Salihli ilçelerinde esnafı ziyaret eden Eroğlu, daha sonra Alaşehir Cumhuriyet Meydanı'nda 7 tesisin temel atma törenine katıldı.
Eroğlu, tesislerin maliyetinin 99 milyon lira olduğunu söyledi.
Temeli atılan tesislerin hizmete alınmasıyla bin 810 dekar tarım arazisinin sulamaya açılacağını ve 3 milyon 540 bin metreküp suyun depolanacağını ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:
"Alaşehir'de hasretle beklenen bir baraj vardı. Alaşehir Horzum Alayaka Barajı ve Sulaması bu bölge için çok önemlidir. Hızla sulamasını gerçekleştirmek için gayret edeceğiz. Çünkü bu bölgede barajlar çok önemli, maalesef bu jeotermalden dolayı bazı yer altı suları kirlendi. Bu yüzden burası üzüm diyarı zirai mahsül ve üzüm bağlarının zarar görmemesi için baraj ve göletlerin sulanması yüzeysel hızla yapılması gerekiyor. İnşallah biz de bu bölgeye çok sayıda baraj ve gölet tesisi yapacağız. 2 mahalle ve 70 dekar arazi taşkın zararlarından korunacak. Ayrıca ormanlık alanların artırılması ile orman köylülerinin desteklenmesi sağlanacak."
Konuşmasının ardından 10 aileye gelir getirici meyve fidanı, 14 aileye de ORKÖY sertifikası veren Eroğlu, zeytin, fıstık çamı, kara servi ve defne fidanı türlerinden oluşan toplam 3 bin fidanı da vatandaşlara ücretsiz dağıttı.
Öte yandan tören sırasında aniden bastıran sağanak nedeniyle meydanda kurulan iftar sofrasındaki vatandaşlara yağmurluk dağıtıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu'na, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli de eşlik etti.
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