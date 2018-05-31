HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Manisa'da toplu temel atma töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 22:30 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Alaşehir ilçesinde 7 tesisin temel atma törenine katıldı

MANİSA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaklaşık 100 milyon liraya mal olacak 7 tesisin temelini attı.

Ahmetli ve Salihli ilçelerinde esnafı ziyaret eden Eroğlu, daha sonra Alaşehir Cumhuriyet Meydanı'nda 7 tesisin temel atma törenine katıldı.

Eroğlu, tesislerin maliyetinin 99 milyon lira olduğunu söyledi.

Temeli atılan tesislerin hizmete alınmasıyla bin 810 dekar tarım arazisinin sulamaya açılacağını ve 3 milyon 540 bin metreküp suyun depolanacağını ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Alaşehir'de hasretle beklenen bir baraj vardı. Alaşehir Horzum Alayaka Barajı ve Sulaması bu bölge için çok önemlidir. Hızla sulamasını gerçekleştirmek için gayret edeceğiz. Çünkü bu bölgede barajlar çok önemli, maalesef bu jeotermalden dolayı bazı yer altı suları kirlendi. Bu yüzden burası üzüm diyarı zirai mahsül ve üzüm bağlarının zarar görmemesi için baraj ve göletlerin sulanması yüzeysel hızla yapılması gerekiyor. İnşallah biz de bu bölgeye çok sayıda baraj ve gölet tesisi yapacağız. 2 mahalle ve 70 dekar arazi taşkın zararlarından korunacak. Ayrıca ormanlık alanların artırılması ile orman köylülerinin desteklenmesi sağlanacak."

Konuşmasının ardından 10 aileye gelir getirici meyve fidanı, 14 aileye de ORKÖY sertifikası veren Eroğlu, zeytin, fıstık çamı, kara servi ve defne fidanı türlerinden oluşan toplam 3 bin fidanı da vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Öte yandan tören sırasında aniden bastıran sağanak nedeniyle meydanda kurulan iftar sofrasındaki vatandaşlara yağmurluk dağıtıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu'na, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli de eşlik etti.

PARTNERBen olsam beni bırakmazdımBen olsam beni bırakmazdım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'derslerini verelim' dedi ve bu çağrıyı yaptıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'derslerini verelim' dedi ve bu çağrıyı yaptı
"Dolar daha da düşecek"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış Alaşehir DSİ esnaf ziyareti iftar Manisa Valiliği Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Ramazan tören

En Çok Okunan Haberler

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

MHP'li Mustafa Kalaycı: Af çıkacak bunun geri dönüşü yok

MHP'li Mustafa Kalaycı: Af çıkacak bunun geri dönüşü yok

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

İlginizi Çekebilir

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktı

F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları 1 Haziran - Mübarek Cuma için yazılmış en güzel Cuma mesajları resimli 2018

Cuma mesajları 1 Haziran - Mübarek Cuma için yazılmış en güzel Cuma mesajları resimli 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'derslerini verelim' dedi ve bu çağrıyı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'derslerini verelim' dedi ve bu çağrıyı yaptı

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.