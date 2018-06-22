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Manisa'da toprak kayması nedeniyle karayolunun bir şeridi kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 20:09 | Son Güncelleme

MANİSA'da, sağanak nedeniyle karayolunun İzmir'den geliş yönünde toprak kayması meydana geldi, yolun tek şeridi ulaşıma kapandı.

Manisa'da toprak kayması nedeniyle karayolunun bir şeridi kapandı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, sağanak nedeniyle karayolunun İzmir'den geliş yönünde toprak kayması meydana geldi, yolun tek şeridi ulaşıma kapandı. 5 kilometreyi aşan araç kuyruğu oluşurken, karayolu ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.
Saat 17.30 sıralarında, İzmir'den Manisa'ya girişte, Kuvayı Milliye Anıtı'na 500 metre mesafede, karayolunun sağ tarafında, toprak kayması oldu. Sağanak nedeniyle gevşeyen toprak zeminin tepeden kayıp İzmir-Manisa karayolunun bir şeridini kapatmasıyla, ulaşımda aksama meydana geldi. Yolda yaklaşık 5 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu. Karayolu Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek, çalışma başlattı. Trafik tek şeritten verilirken, çalışmaların birkaç saat daha süreceği öğrenildi.

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Manisa'da toprak kayması nedeniyle karayolunun bir şeridi kapandıManisa'da toprak kayması nedeniyle karayolunun bir şeridi kapandıManisa'da toprak kayması nedeniyle karayolunun bir şeridi kapandıManisa'da toprak kayması nedeniyle karayolunun bir şeridi kapandı

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