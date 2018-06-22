Manisa'da toprak kayması nedeniyle karayolunun bir şeridi kapandı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, sağanak nedeniyle karayolunun İzmir'den geliş yönünde toprak kayması meydana geldi, yolun tek şeridi ulaşıma kapandı. 5 kilometreyi aşan araç kuyruğu oluşurken, karayolu ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.
Saat 17.30 sıralarında, İzmir'den Manisa'ya girişte, Kuvayı Milliye Anıtı'na 500 metre mesafede, karayolunun sağ tarafında, toprak kayması oldu. Sağanak nedeniyle gevşeyen toprak zeminin tepeden kayıp İzmir-Manisa karayolunun bir şeridini kapatmasıyla, ulaşımda aksama meydana geldi. Yolda yaklaşık 5 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu. Karayolu Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek, çalışma başlattı. Trafik tek şeritten verilirken, çalışmaların birkaç saat daha süreceği öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...
HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu
Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?
Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü
Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Şoke eden olay! Üç günlük kabızlık nedeniyle bir bacağı kesilecekti!
Cumhurbaşkanı adaylarının meslekleri ve bilinmeyen yönleri
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme