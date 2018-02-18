Manisa'da trafik kazaları: 2 ölü 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gördes ve Saruhanlı ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında iki kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Gördes-Köprübaşı karayolunda meydana gelen kazada, Ramazan Şentürk idaresindeki 45 RA 9373 plakalı kömür yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü Şentürk yaralanırken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Ali Sarı (45) olay yerinde hayatını kaybetti.

Köprübaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü, daha sonra Salihli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Sarı'nın cenazesi ise Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

- Traktörün altında kalan sürücü öldü

Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Satılmış Karatepe'nin (60) kullandığı traktör, Çakmaklı Mahallesi'nde devrildi. Traktörün altında kalan Karatepe, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın yolda meydana gelen göçük sonrası sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden kaynaklandığı iddia edildi.