Manisa'da trafik kazaları: 5 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Taner Köroğlu (24) idaresindeki 43 AD 769 plakalı otomobil, Sarıgöl-Alaşehir Hacıaliler Mahallesi'nde Bülent Yalım (47) yönetimindeki 07 BEL 70 plakalı tıra çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa Köroğlu ve Melahat Köroğlu yaralandı.
Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sarıgöl ilçesinde ise Buldan yönünden Sarıgöl'e gelmekte olan Adnan Çakıl yönetimindeki 61 K 0341 plaklı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ve yanında bulunan kardeşi Burhan Çakıl yaralandı.
Sarıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Adnan Çakıl'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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