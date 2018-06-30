Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Özbakan yönetimindeki 45 R 9317 plakalı otomobil, Akhisar-Gördes Karayolu'nun 25'inci kilometresinde, tali yoldan anayola çıkan ehliyetsiz sürücü Mehmet Ali Keskin'in (15) kullandığı 45 SC 1046 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri, motosiklet sürücüsü Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Özbakan ise Akhisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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