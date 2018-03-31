Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, devrilen otomobilin karşı şeride geçerek 3 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akhisar'dan Manisa istikametine giden Süleyman Cengiz (39) yönetimindeki 45 DZ 833 plakalı otomobil, Saruhanlı ilçesi Hacıharmanlı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Takla atarak karşı şeride geçen otomobil, önce karşı yönden gelen İbrahim Aydın'ın (42) kullandığı 45 DM 339 plakalı otomobile, ardından Mustafa Kırcı (33) idaresindeki 45 NJ 124 plakalı otomobile ve Mustafa Gencer (41) yönetimindeki 45 UA 9618 plakalı otomobile çarptı.
Takla atan otomobilin sürücüsü Cengiz olay yerinde yaşamını yitirdiği trafik kazasında, sürücülerden Aydın ile yanındaki Fatma Aydın ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı 2 yaralı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
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