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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 20:32 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Salih Kostak (48) idaresindeki 45 HC 6000 plakalı otomobil, Selimşahlar Mahallesi'ndeki yol ayrımında kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Demircioğlu (63) yönetimindeki 34 AK 0007 plakalı otomobille çarpıştı.

Sıkışan sürücüler ile araçlarda bulunan Mustafa Badak (63) ve İbrahim Hacıfazlıoğlu (53), itfaiye ve sağlık ekibince bulundukları yerden çıkarıldı.

Ambulansla Manisa Devlet Hastanesine kaldırılan Badak, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kostak ve Hacıfazlıoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine, Demircioğlu ise Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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