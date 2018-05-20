HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 21:52 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Toklu'nun (37) kullandığı 35 HZM 86 plakalı otomobil, Uşak-İzmir karayolunun Kavacık Mahallesi mevkisinde Akif Tunç idaresindeki 43 ND 283 plakalı kimyevi madde taşıyan tankerle çarpışıp yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan Durmuş Çatalgöl'e ait 64 SF 707 plakalı tır ile bariyerlere bindirdi.

Kazada otomobil sürücüsü Toklu olay yerinde hayatını kaybetti, aynı aileden Bengü (34), Kağan Muzaffer (9) ve Kerem Toklu (5) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinde Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
Başbakan Yıldırım: İnlerine girdik, inlerinde onları etkisiz hale getirdik (2)Başbakan Yıldırım: İnlerine girdik, inlerinde onları etkisiz hale getirdik (2)
Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldıDiyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karayolu Kaza Kula otomobil ölü trafik yaralı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı

Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı

Barış Atay, HDP’den aday mı oldu?

Barış Atay, HDP’den aday mı oldu?

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı

Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günü

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Ağrı'da şehit düşen Asteğmen Cengiz Uslu'nun baba ocağına ateş düştü

Ağrı'da şehit düşen Asteğmen Cengiz Uslu'nun baba ocağına ateş düştü

Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti

Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.