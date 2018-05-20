Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zafer Toklu'nun (37) kullandığı 35 HZM 86 plakalı otomobil, Uşak-İzmir karayolunun Kavacık Mahallesi mevkisinde Akif Tunç idaresindeki 43 ND 283 plakalı kimyevi madde taşıyan tankerle çarpışıp yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan Durmuş Çatalgöl'e ait 64 SF 707 plakalı tır ile bariyerlere bindirdi.
Kazada otomobil sürücüsü Toklu olay yerinde hayatını kaybetti, aynı aileden Bengü (34), Kağan Muzaffer (9) ve Kerem Toklu (5) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinde Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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