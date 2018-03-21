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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 20:49 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

MANİSA (AA) - Sarıgöl ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, S.E. (40) yönetimindeki 15 HY 937 plakalı tır ile Remzi Akıncı'nın (55) kullandığı plakasız motosiklet, Bereketli Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Akıncı olay yerinde hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Motosiklet trafik kazası

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