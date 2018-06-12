Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akhisar-Gölmarmara karayolu 8. kilometresinde mola vermek için 45 RM 216 plakalı kamyonunu yol kenarında park eden Murat Yavaş, araçtan indi.

Bu sırada arkadan gelen Yılmaz Karataş idaresindeki 45 RJ 862 plakalı kamyon, park halindeki bu araca çarptı. Kazada, Murat Yavaş kamyon ile bariyer arasında sıkıştı.

Sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Yavaş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

