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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 18:22 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'daki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Nevzat Tekbıçak (35) yönetimindeki 45 AAC 772 plakalı otomobil, İzmir'den Akhisar yönüne giderken Dericiler Sitesi yakınlarında, aynı istikamette seyir halindeki başka bir otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

Karşı şeritte iki otomobille daha çarpışan otomobilin sürücüsü Tekbıçak, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tekbıçak'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kaza Manisa otomobil ölü polis trafik

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