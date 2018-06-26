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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cavit Aladağ'ın (22) idaresindeki 35 KD 2225 plakalı motosiklet, İstanbul-Manisa karayoluHacırahmanlı Mahallesi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Olay yerinden geçen diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Aladağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Aladağ'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hacırahmanlı Saruhanlı trafik kazası

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