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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 20:27 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Mehmet Ekin'in (57) kullandığı 45 TG 540 plakalı motosiklet, Irlamaz Çayı yakınlarında karşı yönden gelen A.K. idaresindeki 35 AF 2943 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Ekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Ekin'in Turgutlu'daki bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

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